İnternet kesintilerinde 'VPN' tehlikesi

Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran, vatandaşların internet kesintileri sırasında sosyal paylaşım sitelerine erişmek için zaman zaman ücretsiz VPN hizmetlerini kullandıklarına dikkati çekti.

VPN hizmetlerinin, kullanıcının internetten yalıtılmış bir tünel ile yurt dışında bir sunucuya bağlanıp, bu sunucu üzerinden internet kullanmalarına imkan verdiğini belirten Alper Başaran, bu sayede internet denetiminin aşılabildiğini kaydetti.

Başaran, ücretsiz VPN hizmetlerinin oluşturabileceği tehlikelerin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir şey ücretsiz değildir. İnternette sunulan ve ücretsiz olan hizmetlerin bir çoğunda aslında ödemeyi kişisel verilerimizle yapıyoruz. Ücretsiz VPN hizmetlerinde de durum farklı değil. Üstelik bu tür hizmetleri kullandığımızda bütün internet bağlantımız bu hizmeti veren sunucular üzerinden geçtiği için iletişimimizin tamamını izleme imkanı bulabilirler. Ücretsiz VPN hizmetlerinden doğan ilk tehlike, hackerların ve başka ülke istihbarat servisleri tarafından bilgi toplamak amacıyla kullanılıyor olmalarıdır. VPN hizmeti vermek için kurulan sunucu üzerinden geçen kullanıcı bilgilerinin, e-posta mesajları ve diğer yazışmaların izlenmesi ve kayıt altına alınması mümkündür."

Ücretsiz VPN hizmetlerinin oluşturduğu bir diğer riskin de VPN yapısına dahil edilen bilgisayarın siber suçlular tarafından kullanılması olduğuna işaret eden Alper Başaran, "Şubat ayında bir VPN hizmetinin kullanıcılarının bant genişliğinin bir bölümünün çocuk pornosu da dahil olmak üzere çeşitli gayrimeşru faaliyetler yürüten bir oluşuma kullandırıldığı ortaya çıkmıştı. Ücretsiz VPN kullanmanın bizi bu suçluların iş birlikçisi durumuna düşürme ihtimali de vardır." dedi.