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çekmek yaşlandırıyor

Selfie çekmek yaşlandırıyor
Özçekim tutkunları dikkat! Dr. Ebru Ünal, fazla çekmenin cildi yaşlandırdığını açıkladı. "Yüzünüzü cep telefonundan yayılan elektromagnetik alana sürekli maruz bırakmak, ciltte kırışıklığa ve hızlı nıza neden oluyor. Sadece yüzdeki hasarlı veya yaşlanmış alana bakarak hangi elinizle selfie çektiğinizi anlayabiliriz" diyen Dr. Ünal, şöyle devam ediyor: "Bilgisayardan yayılan mavi ışık da ciltte hasar oluşturur. Elektromagnetik dalga boyu, kullandığınız güneş kremlerinin koruduğu dalga boyundan farklı olduğu için bu ışının zararlarından korumaz. Mavi ışık hücrede DNA hasarı yapar. Bu nedenle DNA onarımını sağlayacak ürünler kullanmalısınız."
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