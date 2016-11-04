Selfie çekmek yaşlandırıyor

Özçekim tutkunları dikkat! Dr. Ebru Ünal,fazla selfie çekmenin cildi yaşlandırdığını açıkladı."Yüzünüzü cep telefonundan yayılan elektromagnetikalana sürekli maruz bırakmak,ciltte kırışıklığa ve hızlı yaşlanmanıza neden oluyor.Sadece yüzdeki hasarlı veya yaşlanmış alanabakarak hangi elinizle selfie çektiğinizi anlayabiliriz"diyen Dr. Ünal, şöyle devam ediyor:"Bilgisayardan yayılan mavi ışık da cilttehasar oluşturur. Elektromagnetik dalga boyu,kullandığınız güneş kremlerinin koruduğu dalgaboyundan farklı olduğu için bu ışının zararlarındankorumaz. Mavi ışık hücrede DNA hasarıyapar. Bu nedenle DNA onarımını sağlayacakürünler kullanmalısınız."
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