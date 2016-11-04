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şahane!

Rezene şahane!
Cinsel sorun yaşayanların yüzünü doğal gıdalar güldürüyor. Otsu bir bitki olan de, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle vücudu güçlendirip, cinsel gücü artırıyor. Çayı yapıldığı gibi tohumunun da tüketildiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlar rezene tüketmemelidir" uyarısında bulunuyor. Rezenenin sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
⇒ İştah açıcıdır.
Vücudu rahatlatır.
⇒ Mide-bağırsak şikayetlerini ve gazlarını azaltır. Bu etkisi ile özellikle gaz sancısı çeken ve ishal olan bebeklere de çay olarak içirilir.
İdrar söktürücü özelliğiyle idrar zorluğunu giderir.
⇒ Balgam söktürücüdür.
Gözlere iyi gelir.
⇒ Kansızlığı giderir.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.
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