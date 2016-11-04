Rezene şahane!

Cinsel sorun yaşayanların yüzünü doğal gıdalar güldürüyor. Otsu bir bitki olan rezene de, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle vücudu güçlendirip, cinsel gücü artırıyor. Çayı yapıldığı gibi tohumunun da tüketildiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak safrakesesi, böbrek ve karaciğerrahatsızlığı olanlar rezenetüketmemelidir" uyarısında bulunuyor. Rezenenin sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
⇒ İştah açıcıdır.
⇒ Vücudu rahatlatır.
⇒ Mide-bağırsak şikayetlerini ve gazlarını azaltır. Bu etkisi ile özellikle gaz sancısı çeken ve ishal olan bebeklere de çay olarak içirilir.
⇒ İdrar söktürücüözelliğiyle idrarzorluğunu giderir.
⇒ Balgam söktürücüdür.
⇒ Gözlere iyi gelir.
⇒ Kansızlığı giderir.
⇒ Yatıştırıcı etkisi ileağrıları dindirir.
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