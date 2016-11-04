  1. Rezene şahane!

’ın sonu yakın

Alzheimer’ın sonu yakın
Türk doktorları bir ilke imza attı. teşhisi için geliştirilen testler Türkiye'de ilk defa İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanmaya başlandı. Prof. Dr. Hakan Gürvit, 50 yaşına yaklaşmış herkesin testlere aday olabileceğini, bu sayede tanı ayırma ve teşhiste kolaylık sağlandığını vurguladı. Öte yandan ABD'li firması Merck de Alzheimer'ı önleyen bir ilaç geliştirdiğini açıkladı.
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