Güneş sistemi büyüdü!

Gökbilimciler, evrende gözlenebilir 2 trilyon galaksi bulunduğunu bildirdi.

Bilim Dergisi Astrophysical Journal'da yayınlanan yazıya göre, daha önce gözlenebilir evrende 200 milyar galaksi bulunduğunu düşünen bilim adamları, uzun yıllar Hubble uzay teleskopları ile gözlemevlerinden elde edilen veriler ışığında, bu sayının sanılandan 10 kat fazla olduğunu belirledi.

Evrende 2 trilyon galaksi olduğunu ortaya koyan bilim adamlarının elde ettiği bilgilere göre, keşfedilen galaksilerin yüzde 90'ı çok silik veya çok uzakta bulunuyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ BÜYÜDÜ

Öte yandan, Uluslararası Astronomi Birliği, 2014 yılında keşfedilen "2014 UZ224" isimli gezegeni, "küçük gezegen" sınıfına dahil etti.

Birliğin bu kararı ile küçük gezegenler, "Ceres, Eris, Haumea, Makemake, Pluto ve 2014 UZ224" olarak sıralandı.