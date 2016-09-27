Mutluluğa yeşil ışık

Acımtrak tadıyla salataların vazgeçilmezi roka hastalıklara kalkan oluyor. Uzmanlar bol bol tüketilmesinin tavsiye edildiği rokanın vitamin ve mineralleriyle kanserden cinsel yaşama kadar birçok alanda fayda sağladığını aktarıyor. Özellikle kanser hücrelerinin gelişimini engelleyen roka içeriğindeki afrodizyak etkisi ile çiftlerin arzularını kamçılıyor. Ereksiyon problemini ortadan kaldırıyor. Kadınlarda isteksizliği gideriyor. Çiftlerin aşklarını ateşliyor. Sperm kalitesini artırıp cinsel güdüleri uyarıyor. Vücuda enerji veriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu yeşil mucizenin diğer yararları ise şöyle sıralanıyor:
Önemli bir antioksidan kaynağıdır.
Birçok hastalığı engeller ve savunma sistemini güçlendirir.
Hücreleri ve içindeki enzim reaksiyonlarını sağlıklı bir denge tutar.
Akciğer ve bağırsak kanserinden korur.
Bağışıklık sistemini korur.
ZArarlı maddeleri vücuttan atar.
Kanı temizler.
Cildi güzelleştirir.
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