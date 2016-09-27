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Karaciğer dostu

Karaciğer dostu hünnap
Antioksidan, antibakteriyel ve iltihap söktürücü özelliği bulunan hünnap, mide asidinin artmasını engelleyerek ülser hastalığına karşı koruyor. İçerdiği C vitamini vücuttaki serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı oluyor. B3 vitamini zenginliği sayesinde kan dolaşımını geliştiriyor. Antioksidanlar sayesinde karaciğeri koruyor ve yenilenmesini sağlıyor.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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