Karaciğer dostu hünnap

Antioksidan, antibakteriyel ve iltihap söktürücü özelliği bulunan hünnap, mide asidinin artmasını engelleyerek ülser hastalığına karşı koruyor. İçerdiği C vitamini vücuttaki serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı oluyor. B3 vitamini zenginliği sayesinde kan dolaşımını geliştiriyor. Antioksidanlar sayesinde karaciğeri koruyor ve yenilenmesini sağlıyor.