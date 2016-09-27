Domates-sarımsak kanserden korunsak

Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konuluyor. Her 14 dakikada bir de prostat kanserine bağlı yaşam kayıpları gerçekleşiyor. Erkeklerde görülen en yaygın kanserlerden birinin prostat kanseri olduğunu ifade eden Op. Dr. Egemenİşgören, prostat kanserinde erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Prostat kanserinin nedeninin tam olarak bilinmediğini aktaran İşgören, "Hücre düzeyinde gerçekleşen genetik kusurlara bağlı bazı prostat hücrelerinin kontrol dışı büyümesi ve normal hücrelerin yerini alması ile öncelikle çevre dokulara ileri evrede ise uzak organlara yayılması söz konusu olmaktadır. Kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken tanısı için bazı tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir" dedi. Bu rahatsızlığın şikayetlerle kendini belli ettiğini ifade eden İşgören, bu nedenleri şöyle açıkladı: "İdraryapma güçlüğü, idrarakışında kuvvetazalması, menideya da idrardakan görülmesi,boşalmaesnasında ağrı,kasık bölgesinderahatsızlıkhissi, kemikağrıları, sertleşmebozukluğu." Risk grubunu ise "İleri yaş, siyahi ırktan olmak,ailede prostat ve meme kanseriöyküsü, hayvansal yağ veproteinden zenginbeslenmek, androjenadı verilen erkeklikhormonunun fazlaolması, hareketsizyaşam" şeklinde açıkladı.
Uzmanlar ise bu kanseri önleyen, gelişimini engelleyen bazı besinleri şu şekilde sıraladı: ♦ Isırgan otu: Prostat bezi büyümesinin semptomlarını azaltır. Ayrıca doğal idrar söktürücüdür. ♦Mısır püsKülü: Doğal bir idrar söktürücüdür. Prostat büyümesinin belirtilerini ortadan kaldırır. 4 bardak suyun içine 6 adet taze mısır püskülü koyun. Karışımı 10 dakika boyunca ısıtın. Günde 3 öğün için. ♦ Domates: Havuç, domates ve greyfurtta bulunan likopenle ilgili yapılan çalışmada; kanserli hücre oranının yüzde 18 oranında azaldığı görüldü. ♦ Sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve yeşilbiber besin değeri en yüksek, düşük kalorili sebzeler arasında yer almaktadır. Bunlar prostat kanserini engelleyen bileşikler içerir. ♦ Tam tahıllar: Rafine edilmiş tahıllarda daha fazla lif, besin ve protein içeren kepekli tahıllar prostat kanseri olan erkeklerde tümör büyümesini azaltmaya yardımcı oluyor. ♦ Selenyum: Meyve, sebze, deniz ürünleri, yumurta, sarımsak gibi besinlerde bulunan selenyum düzeyi yüksek olan erkeklerde prostat kanseri riskinin yüzde 50 oranında azaldığı Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucunda yer almıştır. ♦ Meyveler: Antioksidanlar açısından en zengin meyveler çilek, kiraz, portakal, greyfurt, mango, papaya, kavun, kivi, erik, üzüm ve karpuzdur.
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