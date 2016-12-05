Konyaspor geri döndü

Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan AtikerKonyaspor dün de AytemizAlanyaspor deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı. 18'inci dakikada AlanyasporluBerkan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top dizine çarparak kendi ağlara gitti: 0-1. 38'inci dakikada Vukovic kafayla aşırdı. Topu önünde bulan Bajic ise gelişine vurdu: 0-2. Fakat golün ardından sevincini uzun tutan yıldız futbolcu ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. 56'ncı dakikada Candeias topu ortaladı, Taha'nın kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
NEFESLERi KESEN GOL DÜELLOSU 59'uncu dakikada Ayiteile duvar pası yapan VagnerLove ceza sahasında kaleciylekarşı karşıya kaldı. Sambacıplase vuruşla topu kalecininsolundan ağlara bıraktı: 2-2.90+3'üncü dakikada gelişenatakta İbrahim'e Omerou'nunyaptığı müdahalenin ardındanAli Palabıyık penaltı noktasınıgösterdi. Atışı kullanan Vukovicskoru belirledi: 2-3.
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