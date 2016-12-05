Yol Durumu
  1. Osmanlıspor ilk yarıda Karabük’ü yıktı!
  2. Nuri Şahin 2 hafta oynayamayacak

geri döndü

Alanya’da 2-0 öne geçen Konya, Bajic atılınca 2-2’ye engel olamadı. Ama son sözü 90. dakikada Vukovic söyledi...

Konyaspor geri döndü
Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Atiker Konyaspor dün de Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı. 18'inci dakikada Alanyasporlu Berkan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top dizine çarparak kendi ağlara gitti: 0-1. 38'inci dakikada Vukovic kafayla aşırdı. Topu önünde bulan Bajic ise gelişine vurdu: 0-2. Fakat golün ardından sevincini uzun tutan yıldız futbolcu ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. 56'ncı dakikada Candeias topu ortaladı, Taha'nın kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

NEFESLERi KESEN GOL DÜELLOSU
59'uncu dakikada Ayite ile duvar pası yapan Vagner Love ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sambacı plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara bıraktı: 2-2. 90+3'üncü dakikada gelişen atakta İbrahim'e Omerou'nun yaptığı müdahalenin ardından Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Vukovic skoru belirledi: 2-3.
Etiketler:
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar