Konyaspor geri döndü

Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Atiker Konyaspor dün de Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı. 18'inci dakikada Alanyasporlu Berkan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top dizine çarparak kendi ağlara gitti: 0-1. 38'inci dakikada Vukovic kafayla aşırdı. Topu önünde bulan Bajic ise gelişine vurdu: 0-2. Fakat golün ardından sevincini uzun tutan yıldız futbolcu ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. 56'ncı dakikada Candeias topu ortaladı, Taha'nın kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.



NEFESLERi KESEN GOL DÜELLOSU

59'uncu dakikada Ayite ile duvar pası yapan Vagner Love ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sambacı plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara bıraktı: 2-2. 90+3'üncü dakikada gelişen atakta İbrahim'e Omerou'nun yaptığı müdahalenin ardından Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Vukovic skoru belirledi: 2-3.