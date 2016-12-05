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Keşke Kadıköy’de kurtarsaydım

Fernando , “Keşke Fenerbahçe maçında penaltı kurtarabilseydim. O maç olmadı. Dün başardım” dedi.

Keşke Kadıköy’de kurtarsaydım
Muslera, kurtardığı penaltıyla ilgili olarak, "Penaltılar %50-50'dir. Önemli olan kendine güvenmeniz. Penaltılarda kendime güvenim sonsuz" dedi.

O MAÇI UNUTAMIYOR
Muslera, "Keşke Fenerbahçe maçında da kurtarabilseydim, o maç olmadı. Bugün penaltıyı kurtardım." ifadelerini kullandı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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