Keşke Kadıköy’de kurtarsaydım

Muslera, kurtardığı penaltıyla ilgili olarak, "Penaltılar %50-50'dir. Önemli olan kendine güvenmeniz. Penaltılarda kendime güvenim sonsuz" dedi.



O MAÇI UNUTAMIYOR

Muslera, "Keşke Fenerbahçe maçında da kurtarabilseydim, o maç olmadı. Bugün penaltıyı kurtardım." ifadelerini kullandı.