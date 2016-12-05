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Kartal, Kiev mesaisine başladı

Beşiktaş D.Kiev ile yarın oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kartal, Kiev mesaisine başladı
maçının hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncular ise pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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