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lideri devirdi

TFF 1. Lig’de haftanın en önemli maçında , Malatya’yı evinde mağlup etti.

Göztepe lideri devirdi
TFF 1. Lig'de Göztepe, lider Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisinin gollerini 21. dakikada Umut, 56'da Adis Jahovic kaydetti. kazandığı 3 puanla lider Yeni Malatyaspor ile puan farkını 1'e indirdi. Müsabakada ayrı bir bölümde yer alan görme engelli taraftarlara da maç anlatımı yapıldı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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