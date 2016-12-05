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Fener kaybetti Obra çıldırdı

Sırp coach, TOFAŞ önündeki yenilgiye sinirlenip taktik tahtasını paramparça etti...

Fener kaybetti Obra çıldırdı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında TOFAŞ, Fenerbahçe'yi 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 2. kez mağlup oldu. Coach Obradovic oynanan kötü basketbola sinirlerip taktik tahtasını kırdı.



EFES VE GALATASARAY KAZANDI
Şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 75-70 yendi. Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak'ı 83-73 ile geçti. Ligin flaş takımlarından Bandırma Banvit ise evinde Trabzonspor'u 89-58 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Banvit, 9 haftada 8 galibiyetle liderlik koltuğunda.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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