Fener kaybetti Obra çıldırdı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında TOFAŞ, Fenerbahçe'yi 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 2. kez mağlup oldu. Coach Obradovic oynanan kötü basketbola sinirlerip taktik tahtasını kırdı.
EFES VE GALATASARAY KAZANDI
Şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 75-70 yendi. Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak'ı 83-73 ile geçti. Ligin flaş takımlarından Bandırma Banvit ise evinde Trabzonspor'u 89-58 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Banvit, 9 haftada 8 galibiyetle liderlik koltuğunda.
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