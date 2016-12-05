Deplasman golcüsü

Bruma, G.Saray'ın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştığı maçı da boş geçmedi. Portekizli futbolcu bu sezon deplasmanda takımı sırtlayan isim oldu. Daha önce 4gol atan Bruma gol sayısını 5'e çıkarttı. 22 yaşındaki futbolcu daha önce Akhisar Bld., Beşiktaş, G.Birliği,Adana maçlarında gol atmıştı. Galatasaray Bruma'nın deplasmanda gol attığı karşılaşmalarda mağlup olmadı.Sarı-kırmızılı takım 4 kez kazanırken sadece Beşiktaşile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Portekizli, ligde deplasmanda en fazla gol atan isim konumunda.
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