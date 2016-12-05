Yol Durumu
  1. Bu futbol şampiyonluğa yetmez
  2. Moral için 3 puan almak zorundayız

Deplasman golcüsü

deplasmanda attığı gol sayısını 5’e çıkarttı. Portekizli genç yıldız bu sezon dışarda oynadığı maçlarda 2 de asist yaptı, adını zirveye yazdırdı.

Deplasman golcüsü
Bruma, G.Saray'ın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştığı maçı da boş geçmedi. Portekizli futbolcu bu sezon deplasmanda takımı sırtlayan isim oldu. Daha önce 4 gol atan Bruma gol sayısını 5'e çıkarttı. 22 yaşındaki futbolcu daha önce Akhisar Bld., Beşiktaş, G.Birliği, Adana maçlarında gol atmıştı. Galatasaray 'nın deplasmanda gol attığı karşılaşmalarda mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım 4 kez kazanırken sadece Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Portekizli, ligde deplasmanda en fazla gol atan isim konumunda.
Etiketler:
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar