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Beşiktaş’a

Beşiktaş’a İskoç hakem
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. İskoç hakem geçen sezon Celtic- Dundee United maçında verdiği kararlarla çok büyük bir tepki almıştı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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