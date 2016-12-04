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Transfer teklifleri önemsiz

Transfer teklifleri önemsiz
G.Saray'ın yıldız oyuncusu kendisine yapılan transfer tekliflerini dikkate almadığını söyledi. Portekizli yıldız, "Benim için önemli olan Galatasaray'daki performansım" ifadesini kullandı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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