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Obradovic salı günü 3 yıllık imzalıyor

Kulübü, coach Obradovic’i resmen açıkladı!

Obradovic salı günü 3 yıllık imzalıyor
F.Bahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic ve ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Obradovic ve ekibiyle 6 Aralık Salı günü Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Obradovic, Fenerbahçe'deki 4. sezonunu geçiriyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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