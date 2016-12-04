Obradovic salı günü 3 yıllık imzalıyor

F.Bahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic ve ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Obradovic ve ekibiyle 6 Aralık Salı günü Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Obradovic, Fenerbahçe'deki 4. sezonunu geçiriyor.