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Kartal’ın tek rakibi

Kartal’ın tek rakibi Real Madrid
Beşiktaş, İspanya'nın takımıyla, 2016-2017 sezonunda hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilgi yüzü görmeyen iki ekipten biri oldu. Siyah-beyazlılar 19, İspanyol ekibi de 19 maçtır iki kulvarda da yenilgi görmedi.

ÜMRANİYE'DE MEŞALELİ KARŞILAMA
Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde meşalelerle karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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