Kartal’ın tek rakibi Real Madrid

Beşiktaş, İspanya'nın Real Madrid takımıyla, 2016-2017 sezonunda hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilgi yüzü görmeyen iki ekipten biri oldu. Siyah-beyazlılar 19, İspanyol ekibi de 19 maçtır iki kulvarda da yenilgi görmedi.
ÜMRANİYE'DEMEŞALELİ KARŞILAMA Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde meşalelerle karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.
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