Dişi Kanarya’dan farklı tarife

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 2 karşılaşma oynandı. Fenerbahçe sahasında konuk ettiği ASKİ'yi üstün bir oyundan sonra 86-58 yenmeyi başardı. Sarı-Lacivertli takım rakibi önünde devreyi 42-34 önde kapadı.
BEŞİKTAŞ DA GALİP
Geçen hafta Hatay önünde ligdeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise Osmaniye deplasmanında rakibini 80-74 mağlup ederek arka arkaya 2. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlı takım 1. periyodu 24-17, devreyi 42-39, 3. periyodu da 58-50 önde tamamladı.
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