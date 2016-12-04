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Dişi Kanarya’dan farklı tarife

’nde konuk ettiği ASKİ’yi üstün bir oyun sonrasında farklı devirdi

Dişi Kanarya’dan farklı tarife
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 2 karşılaşma oynandı. sahasında konuk ettiği ASKİ'yi üstün bir oyundan sonra 86-58 yenmeyi başardı. Sarı-Lacivertli takım rakibi önünde devreyi 42-34 önde kapadı.

BEŞİKTAŞ DA GALİP
Geçen hafta Hatay önünde ligdeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise Osmaniye deplasmanında rakibini 80-74 mağlup ederek arka arkaya 2. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlı takım 1. periyodu 24-17, devreyi 42-39, 3. periyodu da 58-50 önde tamamladı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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