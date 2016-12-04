Başakşehir’e Antalya freni

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir,son 4 maçını kazanan vegol yemeyen Antalyaspor ile sahasında2-2 berabere kalarak puan kaybetti.
KIRAN KIRANA MÜCADELE 13. dakikada Samuel Eto'o ceza sahası içinde sol ayağıyla sert şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1. 19. dakikada kaleci Ferhat'ın hatasında topu kapan Mossoro'nun sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde Mahmut'un gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 47. dakikada Uğur Uçar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mossoro'nun şutunda top filelerle buluştu: 2-1.63'te Ferhat, ceza sahası içinde DenizKadah'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'te penaltı atışını kullanan Eto'o'nun şutunda top ağlara gitti: 2-2.
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