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’e freni

Eto’o ile öne geçen ’ya Mahmut ile karşılık verdi. Mossoro Başakşehir'i öne geçirdi. Son sözü penaltıdan Eto'o söyledi.

Başakşehir’e Antalya freni
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, son 4 maçını kazanan ve gol yemeyen Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

KIRAN KIRANA MÜCADELE
13. dakikada Samuel Eto'o ceza sahası içinde sol ayağıyla sert şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1. 19. dakikada kaleci Ferhat'ın hatasında topu kapan Mossoro'nun sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde Mahmut'un gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 47. dakikada Uğur Uçar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mossoro'nun şutunda top filelerle buluştu: 2-1. 63'te Ferhat, ceza sahası içinde Deniz Kadah'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'te penaltı atışını kullanan Eto'o'nun şutunda top ağlara gitti: 2-2.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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