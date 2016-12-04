Barça’ya 90’da şok!

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşandı. 13. haftada Barcelona, evinde ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle son buldu. Luis Enrique'nin ekibi bu skorla birlikte 28 puana yükseldi. Real Madrid 34 puanla liderliğini korudu. Barcelona'nın golü 58. dakikadaLuis Suarez'den geldi. Barça tutuk başladığı mücadelede ikinci yarı toparlandı ve rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Maçı kırılma anı ise maçın son dakikalarda gerçekleşti. Yedek kulübesinde şans bekleyen Barcelona'daki temsilcimiz ArdaTuran 76. dakikada Andre Gomes'in yerine oyuna dahil oldu. Marcelo'ya90. dakikada gereksiz birfaul yapan Arda, serbest vuruş kullanılmadan önce de Ramos ile kavga etti. Kullanılan topta Ramos kafagolü attı ve Arda Turan'a mimikleriyle göndermede bulundu.
LIONEL MESSI DURDU
Son oynanan El Clasico mücadelelerinde varlık gösteremeyen LionelMessi, yine sınıfta kaldı. Arjantinli futbolcu El Clasico karşılaşmalarında gol atamama serisini 6 maça çıkardı. Messi, El Clasico tarihinin engolcü futbolcusu konumunda.
TARAFTAR ARDA TURAN'A TEPKİLİ Katalan devi Real Madrid karşısında, 90. dakikada Sergio Ramos'tan yediği golle üç puana ulaşamadı. Ramos'un golü sol kanattan kullanılan bir serbest atış sonucunda geldi. Serbest atışa sebebiyet veren isim Arda oldu. Barcelona taraftarları maçtan sonra Arda Turan'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
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