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El-Bab'da 5 askerimiz yaralandı

Harekatı kapsamında 5 askerimiz 'e bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında yaralandı.

El-Babda 5 askerimiz yaralandı!

Harekatı kapsamında Suriye'de yaralanan 5 asker, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında 'e bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan 5 Türk askeri, helikopterle sevk edildikleri Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 16:49
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