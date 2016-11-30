El-Bab'da 5 askerimiz yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de yaralanan 5 asker, tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında Halep'e bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında çatışma çıktı.
Çatışmada yaralanan 5 Türk askeri, helikopterle sevk edildikleri Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.
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