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'da RB Leipzig fırtınası

'nın lideri RB Leipzig, deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti

Almanyada RB Leipzig fırtınası

Birinci Futbol Ligi'nde () 12. haftanın açılış maçında lider RB Leipzig, deplasmanda 'u 4-1 yendi.

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leipzig ekibinin gollerini 2. dakikada Naby Keita, 21 ve 35. dakikada Timo Werner ve 79. dakikada Marcel Sabitzer attı.

Freiburg'un tek golü 15. dakikada Florian Niederlechner'den geldi.

Ligde 30 puanla liderliğini sürdüren RB Leipzig, ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Freiburg ise 15 puanda kaldı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 00:49
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