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Haftanın golüne aday

, ’un Benfica’ya attığı müthiş golü haftanın golüne aday gösterdi. Haftanın golüne adaylar arasında Benfica’nın 2. golü de bulunuyor

Haftanın golüne aday
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan isim olan ve maçın adamı seçilen Cenk Tosun "Haftanın golü" adayı oldu. UEFA tarafından 'maçın adamı' seçilen Cenk Tosun'un 58. dakikada müthiş vole vuruşu ile durumu 3-1'e getirdiği ve siyah beyazlı takımı ateşlediği gol tarafından "Haftanın golü" adayı olarak gösterildi. Diğer adaylar; aynı maçta Benfica'nın 2. golünü atan Semedo, Legia Varşovalı Prijovic, Bruggeli Izquierdo ve Juventuslu Bonucci oldu. UEFA'nın internet sayfasından beğendikleri gole oy verebilecek olan taraftarların ardından sonuç 11 gün sonra açıklanacak.

CENK TOSUN'A YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ın Benfica ile oynadığı maçı M.City'den, Inter'e, Milan'dan, Valencia'ya kadar pek çok önemli takımın scoutları izledi. Benfica'dan Guedes'i izlemek için İstanbul'a gelen M.City scout'unun Cenk Tosun'a hayran kaldığını ifade etti.
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