G.Saray Odeabank’ın rakibi Barcelona

Üst üste aldığı Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş Sompo Japan galibiyetleri ile büyük moral bulan Galatasaray Odeabank bu akşam THY Avrupa Ligi'nde çok zorlu bir maça çıkacak. Cimbom saat 20.00'de Barcelona'yı Abdi İpekçi'de konuk edecek. Saat 22.45'te ise Darüşşafaka Doğuş, Atina deplasmanında Panathinaikos'un karşısına çıkacak.