Dünya Kartal’ı konuşuyor

Portekiz spor gazetesi Abola “Cennetten Cehenneme” Record ise “İnanılır gibi değil” başlıklarıyla Beşiktaş-Benfica maçını manşet yaptı. İngiliz Daily Mail ise "Bir İstanbul mucizesi" derken, The Sun, "Aboubakar Benfica'yı nakavt etti" yorumunu yaptı.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta ikinci yarı Benfica'ya karşı muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek 3-3 berabere kalması, dış basında da büyük yankı buldu. UEFA maç sonu "Beşiktaş'tan İstanbul mucizesi" manşetini atarken siyahbeyazlıların bu geri dönüşünü 2005 yılında İstanbul'da oynanan Milan - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına benzetti. Portekiz'in önemli spor gazetelerinden Abola maç sonu, "Cennetten cehenneme" manşetini attı. Bir başka gazete Record da "Benfica tüm hesaplarıson maça bıraktı" yorumunu yaptığı haberinde 'İnanılır gibi değil" manşetini kullandı.
ABOUBAKAR BENFICA'YI NAKAVT ETTİ Aynı gazete Şampiyonlar Ligi'nin en heyecan veren grubu olan B grubunda her şeyin son maça kaldığını yazdı. İspanyol Marca da "Aboubakar Benfica'yı nakavt etti" manşetini attı. The Sun gazetesi "İstanbul mucizesi" manşetini atarken, Beşiktaş'ın ikinci yarı çok iyi oynayarak Benfica ile 3-3 berabere kaldığını yazdı. Daily Mail "Bir İstanbul mucizesi" başlığıyla maçı okurlarına duyurdu.
SKOR NAPOLİ'NİNMORALİNİ BOZDU
Beşiktaş'ın 3-3'ü yakaladığı haberi ulaşınca D.Kiev ile oynayan Napoli'nin futbolcuların morallerinin bozulduğu öğrenildi.
Portekiz'in efsane futbolcusu Futre, "3-0 değil 5-0 da olsaydı Beşiktaş 2. yarıda bunu telafi edebilirdi. Çünkü 2. yarıda sahada böyle bir Beşiktaş vardı" yorumunda bulundu.
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