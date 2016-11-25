Cimbom'un kader virajı

Fenerbahçe yenilgisiyle hem şampiyonluk yarışında geriye düşen hem de psikolojik olarak ağır bir yara alan Galatasaray bu akşam çok kritik bir maça çıkacak... Sarı-Kırmızılılar, 1 puan farkla üzerinde yer alan Bursaspor'u TT Arena'da konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'da çok gergin bir hava hakim. Kötü gidişin Bursaspor önünde de sürmesi halinde, eleştirioklarının hedefinde olan teknik direktör Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim derbiden bu yana "Arkasındayız" açıklaması yapsa da yenilgi durumunda Hollandalı hocanın görevde kalması çok zor gözüküyor. Olası bir kötü sonuçta tribünlerin Başkan Dursun Özbek, yönetim ve futbolculara da çok büyük tepki göstermesi bekleniyor.
FLORYA'DA GEÇİCİ BARIŞ SAĞLANDI Derbi mağlubiyeti sonrası karışan Florya'da ise 'geçici' bir barış sağlanmış durumda... Futbolcular, Bursaspor karşısında beyaz bir sayfa açmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu akşam 3 puanı alırsa, kalan haftalarda fikstür avantajıyla beraber yeniden zirve yarışına ortak olabileceğini düşünüyor. Galatasaray'ın bu kritik sınavında, eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu bulacak olması da maçın önemini bir kat daha artırıyor.
TÜM GÖZLERHAMZAOĞLU'NDA
Geçen sezon ortasında Galatasaray'dan gönderilen Hamza Hamzaoğlu bu akşam rakip olarak Arena'ya çıkacak. Tribünlerin göstereceği tepki merak ediliyor.
SON ADAYKERİMOĞLU! Riekerink'in gönderilmesi durumunda göreve gelecek isim konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Tugay Kerimoğlu ismi üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
FATURA SİNAN, DE JONG VE EREN'E Kadıköy deplasmanında oynadığı futbol çok ağır bir eleştiri alan Galatasaray bu akşam Bursaspor karşısına farklı bir 11'le çıkacak... Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in faturayı 3 isme keseceği öğrenildi. Hollandalı hocanın Eren Derdiyok, Nigel de Jong ve Sinan Gümüş'ü yedek bırakması, bu isimlerin yerine Selçukİnan, Yasin Öztekin ve Lukas Podolski'ye forma vermesi bekleniyor. Sarı kart cezalısı LionelCarole'un yerine ise savunmanın solunda Martin Linnes görev yapacak. Riekerink, Fenerbahçe maçı sonrası taraftarların ağır eleştirilerini alan Wesley Sneijder'e bu akşam da ilk 11'de forma verecek.
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