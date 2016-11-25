Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Arda'nın yüksek ateşten dolayı antrenmana çıkmadığı, futbolcunun sağlık durumuna göre 27 Kasım Pazar günkü Real Sociedad maçında oynayıp oynamayacağına karar verileceği bildirildi.

Malaga'ya karşı oynanan ve 0-0 biten son lig maçında Messi'nin yaşadığı sağlık probleminden dolayı Arjantinli futbolcunun yerine forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kalmıştı. Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gün önce oynanan deplasmandaki Celtic maçında da Neymar'ın yerine sahaya girip, son 15 dakika görev yapmıştı.

La Liga'da topladığı 26 puanla, lider Real Madrid'in 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Katalan ekibi, pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak 13. hafta maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.