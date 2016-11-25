Atiba gönülleri fethetti

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, Benfica maçında yine gönüllere taht kuracak bir harekete imza attı. Aboubakar'ın attığı gole karşılaşmada 0-3'ten skoru 3-3'lük beraberliğe getiren Beşiktaş'ta hem futbolcular hem de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kamerunlu oyuncu, gol sevinci sırasında formasını çıkarıp atarken; Atiba ise toplu halde sevinen arkadaşlarının yanına gitmek yerine formaya yöneldi ve yerden formayı alarak, daha sonra takım arkadaşlarının yanlarına gidip sevince ortak oldu. Bu davranışı ile siyah beyazlı taraftarların gönüllerini fethetti.
TEK RAKİBİ R.MADRİD Beşiktaş ile Real Madrid, ŞampiyonlarLigi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleeden 80 takım içinde hem liginde hem deAvrupa kupalarında yenilmeyen iki ekipolarak dikkati çekti. Beşiktaş, 16 resmimaçta 9 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
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