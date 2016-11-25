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gönülleri fethetti

Aboubakar önce golü attı sonra formasını çıkartıp fırlattı. Hekres onun yanına koşerken önce formayı yerden aldı sonra sevince katıldı. Herkesin takdirini kazandı.

Atiba gönülleri fethetti
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu , Benfica maçında yine gönüllere taht kuracak bir harekete imza attı. Aboubakar'ın attığı gole karşılaşmada 0-3'ten skoru 3-3'lük beraberliğe getiren 'ta hem futbolcular hem de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kamerunlu oyuncu, gol sevinci sırasında formasını çıkarıp atarken; Atiba ise toplu halde sevinen arkadaşlarının yanına gitmek yerine formaya yöneldi ve yerden formayı alarak, daha sonra takım arkadaşlarının yanlarına gidip sevince ortak oldu. Bu davranışı ile siyah beyazlı taraftarların gönüllerini fethetti.

TEK RAKİBİ R.MADRİD
Beşiktaş ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 80 takım içinde hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilmeyen iki ekip olarak dikkati çekti. Beşiktaş, 16 resmi maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
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