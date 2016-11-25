Adrian’ın parası Waris’e gitti

Trabzonspor Al Nassr kulübüne sattığı Adrian'dan kalan 1 milyon 500 bin Euro'luk alacağına geçen hafta kavuşmuştu... Yönetim bu parayı vakit geçirmeden yine 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya transfer edilen Waris'in son taksitini ödemek için kullandı.