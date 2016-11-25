Yol Durumu
  1. Anadolu Efes’in 100’ü güldü!
  2. Takıma uçak cezası!

Adrian’ın parası Waris’e gitti

Gelen 1.5 milyon Euro hemen elden çıkarıldı.

Adrian’ın parası Waris’e gitti
Trabzonspor Al Nassr kulübüne sattığı Adrian'dan kalan 1 milyon 500 bin Euro'luk alacağına geçen hafta kavuşmuştu... Yönetim bu parayı vakit geçirmeden yine 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya transfer edilen Waris'in son taksitini ödemek için kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar