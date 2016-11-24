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Tarihi bu kez sessiz yazdı

Siyah-beyazlı taraftarlar ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için bir dakika boyunca işaret diliyle tezahürat yaptı

Tarihi bu kez sessiz yazdı
'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile yaptığı karşılaşmada siyah- beyazlı taraftarlar, dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı. Geçmiş sezonlarda BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 142 desibelle ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş, böylece bir ilke daha imza attı. Irkçılığın yanı sıra işitme engellilerin problemlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla, dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu.

BENFİCA TARAFTARI DA ORGANİZASYONA KATILDI
İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi. Taraftarlar, bir dakikalık sessiz tezahüratın ardından coşkulu marşlarla takımlarına büyük destek verdi. Sessiz tezahürata haberdar edilen Benficalı taraftarlar katıldı. Tribünler sessizliğe gömülürken onlar da hiç ses çıkartmadı. Vodafone Arena'da gerçekleştirilen bu organizasyon Portekiz ve ve Avrupa futbol sitelerinde de yer aldı. Irkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çeklek için yapılan bu organizasyon takdir ve tebessümle karşılandı.

BU GOL İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM!
Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede harika bir gol atarak geri dönüşün fitilini ateşleyen Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

4-3 ALABİLİRDİK
Yıldız futbolcu, "Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Kolay bir iş değil Benfica'ya karşı 3-0'dan geri dönmek. D.Kiev'i yendiğimiz zaman, tur atlamış olacağız. Son anlarda 4-3 de olabilirdi. Golde Andreas Beck'in ortasında top tam ayağıma oturdu, antrenmanlarda da deniyordum, çok da güzel bir yere gitti" dedi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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