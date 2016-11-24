Tarihi bu kez sessiz yazdı

Beşiktaş'ın UEFA ŞampiyonlarLigi B Grubu 5. haftasındaPortekiz temsilcisiBenfica ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, dünyada bir ilkeimza atarak sessiz tezahüratta bulundu.Siyah-beyazlı kulübün organizasyonundataraftarlar, ırkçılık ve işitmeengellilerin sorunlarına dikkati çekmekiçin karşılaşmanın başlamasıyla bir dakikasusarak işaret diliyle "Irkçılığahayır" ve "Kara Kartal" tezahüratıyaptı. Geçmiş sezonlarda BJK İnönüStadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliğiile oynadığı maçta 142 desibelleses rekoru kıran ve GuinnessRekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş,böylece bir ilke daha imza attı. Irkçılığınyanı sıra işitme engellilerin problemlerinedikkati çekmek amacıyla yapılansessiz tezahüratla, dünyanın enbüyük sessiz korosu oluşturuldu.
BENFİCA TARAFTARI DA ORGANİZASYONA KATILDI İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi. Taraftarlar, bir dakikalık sessiz tezahüratın ardından coşkulu marşlarla takımlarına büyük destek verdi. Sessiz tezahürata haberdar edilen Benficalı taraftarlar katıldı. Tribünler sessizliğe gömülürken onlar da hiç ses çıkartmadı. Vodafone Arena'da gerçekleştirilen bu organizasyon Portekiz ve ve Avrupa futbol sitelerinde de yer aldı. Irkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkat çeklek için yapılan bu organizasyon takdir ve tebessümle karşılandı.
BU GOL İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM! Beşiktaş'ın Benficaile 3-3 berabere kaldığımücadelede harikabir gol atarak geri dönüşünfitilini ateşleyen CenkTosun, maç sonundaaçıklamalarda bulundu.
4-3 ALABİLİRDİK
Yıldız futbolcu, "Takımarkadaşlarımı kutlamakistiyorum. Kolaybir iş değil Benfica'yakarşı 3-0'dan geridönmek. D.Kiev'iyendiğimiz zaman, turatlamış olacağız. Sonanlarda 4-3 de olabilirdi.Golde AndreasBeck'in ortasında toptam ayağıma oturdu,antrenmanlarda dadeniyordum, çok da güzelbir yere gitti" dedi.
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