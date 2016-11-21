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Trabzonpor-

2 hafta sonra yeni mabedi Akyazı’ya taşınacak olan , Avni Aker’de son kez ’u konuk ediyor

Ligde 11 puanı bulunan bordo-mavililer, 9 puana sahip rakibi karşısında kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yapımı son aşamaya gelen Akyazı Stadı'na geçme hazırlığı yapan bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son lig maçı olarak gördüğü bu karşılaşmayı kazanmak istiyor.



Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

HAKEM: Alper Ulusoy
STAT: Hüseyin Avni Aker Stadı
SAAT: 20.00
: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Musfata Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye.
: Ferhat, Celutska, Chikc, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Motta, Deniz, M'Billa..
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 19:37
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