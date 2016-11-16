Yok böyle bir seri

Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda ezeli rakibine evinde kurduğu üstünlüğün eşi benzeri yok... Dünya futbolunun önde gelen derbileri incelendiğinde Sarı-Lacivertliler'in müthiş serisi ön plana çıkıyor.
FENER DIŞINDA SADECE LIVERPOOL Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kanarya hiç yenilgi yüzü görmedi. Rakibi önünde yüzde 76.4'lük galibiyet yüzdesi yakalayan Fener bu rakamlarıyla ilk sırada yer aldı. Sarı- Lacivertliler'in dışında 2000'li yıllarda oynadığı derbilerde yenilgi yüzü görmeyen tek takım Liverpool oldu.
İKİNCİ SIRADA GALATASARAY VAR! Merseyside derbisinde Everton ile Anfield Road'ta 16 maça çıkan Kırmızılar, 8 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Fakat galibiyet yüzdesi 50'de kaldı. Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada ise Galatasaray yer aldı. Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 17 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Cimbom yüzde 70.5'luk galibiyet yüzdesi yakalamayı başardı.
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