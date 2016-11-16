Yol Durumu
  1. Fener’de son aday Filip Djuricic
  2. Yıkılmaz kale Kadıköy!

Yok böyle bir seri

2000’li yıllarda tüm dünyada oynanan büyük ler incelendiğinde Sarı-Lacivertliler zirvede yer alıyor. 17 maçta G.Saray'ı 13 kez yenip kaybetmeyen Kanarya %76.4'lük galibiyet yüzdesi yakaladı...

Ne El Clasico ne Milano! Yok böyle bir seri
Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda ezeli rakibine evinde kurduğu üstünlüğün eşi benzeri yok... Dünya futbolunun önde gelen leri incelendiğinde Sarı-Lacivertliler'in müthiş serisi ön plana çıkıyor.

FENER DIŞINDA SADECE LIVERPOOL
Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kanarya hiç yenilgi yüzü görmedi. Rakibi önünde yüzde 76.4'lük galibiyet yüzdesi yakalayan Fener bu rakamlarıyla ilk sırada yer aldı. Sarı- Lacivertliler'in dışında 2000'li yıllarda oynadığı derbilerde yenilgi yüzü görmeyen tek takım Liverpool oldu.

İKİNCİ SIRADA GALATASARAY VAR!
Merseyside derbisinde Everton ile Anfield Road'ta 16 maça çıkan Kırmızılar, 8 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Fakat galibiyet yüzdesi 50'de kaldı. Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada ise Galatasaray yer aldı. Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 17 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Cimbom yüzde 70.5'luk galibiyet yüzdesi yakalamayı başardı.

İŞTE DERBİ SERİLERİ

* Rakamlar ev sahibi takımlara göredir.


ONUR ÖZKAN
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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