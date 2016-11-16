Yıkılmaz kale Kadıköy!

Fenerbahçe bu sezon evinde kötü sonuçlar alsa da Galatasaray derbisinde Kadıköy kozuna güveniyor... Sarı-Lacivertliler, 17 Nisan 2005'te Beşiktaş karşısında aldığı 4-3'lük yenilgiden sonra müthiş bir seri yakaladı. Fener o tarihten sonra Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi, Trabzonspor'a karşı 13 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik, Galatasaray'a karşı ise 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmeyi başardı.
YÜZDE 60'LIK GALİBİYET YÜZDESİ
Seyircisi önündeki son 38 derbiden 23 galibiyet ve 15 be- raberlik çıkaran Fenerbahçe buna karşın hiç yenilgi yaşamadı. Kadıköy'deki son 38 derbide yüzde 60'lık galibiyet yüzdesi yakalayan Kanarya'nın bu serisini pazar günü sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.
Derbi biletlerini büyük oranda bitiren Fenerbahçeli taraftarlar pazar stadı dolduracak.
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