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Yeni bir şok! sakatlandı

Danimarkalı stoper, dün hazırlık maçında sakatlandı

Yeni bir şok! Kjaer sakatlandı
Sarı-lacivertli takıma bir kötü haber daha... Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Lens'ten sonra bir kötü haber de Danimarkalı Kjaer'den geldi.

BUGÜN BELLİ OLACAK
Danimarka'nın Çek Cum. ile dün oynadığı maçta sakatlanan , 78. dakikada oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun durumu bugün belli olacak.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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