Yeni bir şok! Kjaer sakatlandı

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Sarı-lacivertli takıma bir kötü haber daha... Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Lens'ten sonra bir kötü haber de Danimarkalı Kjaer'den geldi.
BUGÜN BELLİ OLACAK
Danimarka'nın Çek Cum. ile dün oynadığı maçta sakatlanan Kjaer, 78. dakikada oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun durumu bugün belli olacak.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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