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Fener’de son aday

Dick Advocaat’ın Sırbistan Milli Takımı’ndan eski öğrencisini yönetimine önerdiği iddia ediliyor...

Fener’de son aday Filip Djuricic
Devre arasında yapacağı 10 numara transferinin çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi... Teknik direktör Dick Advocaat'ın Sampdoria formasını giyen Filip Djuricic'i yönetime önerdiği iddia ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, Sırbistan Milli Takımı'nda Advocaat'la birlikte çalışmıştı. Sezon başında Benfica'dan Sampdoria'ya kiralanan fakat İtalyan kulübünde forma şansı bulamayan Djuricic'in devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Sırp futbolcunun bonservisinin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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