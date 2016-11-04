Tek kelimeyle muhteşem

2. dakikada Moussa Sow’un harika golüyle öne geçen Kanarya, 60. dakikada Lens’in muhteşem frikiği ile iki farkı yakaladı. İngiliz ekibi 89'da Rooney ile farkı bire indirse de Fener üç puanı aldı... Grupta zirveye adını yazdırdı.
Fener Kadıköy'de şeytan taşladı!.. UEFA Avrupa LigiA Grubu'ndaki 4. maçına çıkan Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.. Kanarya maça müthiş bir golle başladı. 2. dakikada HasanAli'nin ortasına Moussa Sow harika bir röveşata vurdu: 1-0. 24. dakikada VolkanŞen'in soldan ortasında Lens'in kafayla vurduğu top yandan auta gitti. 34. dakikada Rashford altıpasa ortasını yaptı. Ibrahimovic'ten önce topa dokunan kaleci Volkan mutlak bir golü önledi. 45+1. dakikada AlperPotuk'un sağdan ortasında arka direkteki Sow'un uygun durumda kafa vuruşu üstten auta çıktı.
EMENIKE O GOLÜ NASIL KAÇIRDIN? 60'ta kazanılan frikikte topun gerisine geçen Lens müthiş bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. 70'te golle burun buruna kalan Emenike topu kalecinin üzerine vurdu. 89'da Rooney şık bir golle farkı bire indirdi: 2-1. 90+3'te Rooney'in kafasını İsmail çizgiden çıkardı. Skoru koruyan Fener üç puanı aldı.
İBRAHİMOVİÇ'EBÜYÜK TEPKİ
Manchester'ın İsveçli süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic dün akşam Fenerbahçeli taraftarların hedefindeydi. Sakatlanan Pogba'nın yerine oyuna giren tecrübeli forvet, bir pozisyon sonrasında Simon Kjaer'in boğazını sıktıbArdından agresif hareketlerine devam eden Zlatan, kaleci Volkan Demirel'le de tartışma yaşadı. Tribünler bu nedenle top her ayağına geldiğinde İsveçli yıldızı ıslıklarla protesto etti
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