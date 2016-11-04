Kılıç’tan dev destek

Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç, Uluslararası Olimpiyat KomitesiBaşkanı Thomas Bach ile İsviçre'nin Lozankentinde bir araya geldi. Burada 2016 RioOlimpiyatlarını değerlendirdiklerini söyleyenKılıç, Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen Irakve Suriyeliler'in spor yaşantısına destek vermekiçin görüştüklerini söyledi.
LOZAN'DA MÜZE ZİYARETİ Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,IOC Başkanı Thomas Bach ile yaptığı görüşmedenönce Lozan Olimpiyat Müzesi'ni ziyaret etti.
ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Kılıç, Dünya Okçuluk Mükemmelliyet Merkezi'ne önceki gün yaptıkları ziyaretin ardından öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi. Kılıç, "Onlara 15 Temmuz'da yaşananları ve milletimizin geleceği için yapılan çalışmaları paylaştık" diye konuştu.
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