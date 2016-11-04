Kılıç’tan dev destek

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile İsviçre'nin Lozan kentinde bir araya geldi. Burada 2016 Rio Olimpiyatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Kılıç, Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen Irak ve Suriyeliler'in spor yaşantısına destek vermek için görüştüklerini söyledi.



LOZAN'DA MÜZE ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, IOC Başkanı Thomas Bach ile yaptığı görüşmeden önce Lozan Olimpiyat Müzesi'ni ziyaret etti.



ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kılıç, Dünya Okçuluk Mükemmelliyet Merkezi'ne önceki gün yaptıkları ziyaretin ardından öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi. Kılıç, "Onlara 15 Temmuz'da yaşananları ve milletimizin geleceği için yapılan çalışmaları paylaştık" diye konuştu.