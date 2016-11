Fener’in intikamı acı oldu

Dünyanın en pahalı takımlarından Manchester United'ı Kadıköy'de dize getiren Fenerbahçe'nin zaferi İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı... Daily Mirror, Jose Mourinho'nun İstanbul'da kabusu yaşadığını belirterek, "Jose senin kanatların nerede" ifadesini kullandı. The Guardian ise, "Sow ve Lens'in golleri United'a acı çektirdi. Fenerbahçe, Old Trafford'taki yenilginin acısını kötü çıkardı" yorumunu yaptı. Gazete ayrıca Paul Pogba'nın sakatlanmasının takımı olumsuz etkilediğini, Ibrahimovic'in ise futbol oynamak yerine kavga ettiğini yazdı. Daily Mail'in maçla ilgili yorumu da "Rooney 38. golüne ulaşarak Nistelrooy'un rekorunu egale etti ama Fenerbahçe'nin golleri United'ı yıktı" dedi.



MUNDO DEPORTIVO: GECENİN EN FLAŞ SKORU

Bu sezon bir türlü istenen skorları alamayan Jose Mourinho'yu hedef alan The Sun, "Jose, David Moyes ve Louis Van Gaal'i de geçti!" ifadesini kullarak imalı bir yorum yaptı. Fenerbahçe'nin galibiyeti sadece İngiltere'de değil İspanya ve İtalya'da da yankı buldu. El Mundo Deportivo, "Fenerbahce gecenin en flaş skoruna imza attı. Goller gerçekten muhteşemdi" dedi. La Gazetta dello Sport da "Lens ve Sow'un golleri Mourinho'ya şok yaşattı" manşetini attı.