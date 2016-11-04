F.Bahçe maçında hedef galibiyet

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Bu hafta önemli. Eğer Fenerbahçe'yi yenebilirsek bu bize daha çok öz güven ve moral verecek" dedi.



EN BÜYÜKLERDEN BİRİSİ

Rakiplerinin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Kafkas, "Hedefimiz kazanmak olacak" diye konuştu.