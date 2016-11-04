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Cimbom İspanya’da sonunu getiremedi

önünde uzun süre önde oynayan G.Saray 9 sayı farkla yenildi

Cimbom İspanya’da sonunu getiremedi
EURO Lig'de 5. maçına çıkan deplasmanda 'e 90-81 yenilmekten kurtulamadı. Cimbom rakibi önünde ilk periyodu 22-19 devreyi de 47-45 önde tamamladı.

MICOV 17 SAYI KAYDETTİ
3. periyodu 66-64 geride kapatan Galatasaray, Real Madrid karşısında 9 sayı farkla yenildi. Cimbom'da Micov 17, Alex Tyus 14, Emir Preldzic 10 sayıyla takımın en skorer ismi oldular.
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