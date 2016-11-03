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A Grubu’nda 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, M.United’ı seyircisi önünde devirmeye çalışacak. Saat 21.00'de start alacak karşılaşmayı Sırp hakem Mazic yönetecek.

Kadıköyde ilk 11ler belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında bugün İngiltere'nin Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak. İngiliz ekibini devirerek iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 mağlup etti. Gruptaki 3. maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, lider gittiği İngiltere'den grup üçüncüsü olarak dönmüştü.

STAT: ÜLKER
SAAT: 21.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Volkan Şen, Sow.
MANCHESTER UNITED: De Gea, Darmian, Rojo, Blind, Shaw, Schneiderlin, Herrera, Rashford, Pogba, Martial, Rooney..
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 19:51
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