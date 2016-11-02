İpler Kartal’ın elinde

Beşiktaş Napoli ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını son 2 maça bıraktı. Siyah-Beyazlılar grupta puanını 6'ya çıkarırken gözünü son 2 maça çevirdi. 23 Kasım Çarşamba günü Benfica'yı Arena'da konuk edecek olan Kartal bu maçta alacağı galibiyetle gruptan çıkma şansını iyice artıracak. Bu takdirde puanını 9'a çıkaracak olan Beşiktaş gözünü bu kez 6 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağı Dinamo Kiev maçına çevirecek. Ukrayna ekibi eğer son haftaya iddiasını yitirmiş bir takım olarak çıkarsa bu da Kartal'ın işine yarayacak. Hatta Napoli-Benfica maçının sonucuna göre Beşiktaş gruptan 1. takım olarak bile çıkabilir.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİLGİLERİ YOK

Kartal Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maç sonunda hiç yenilgi almadı. 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puana ulaşan Siyah- Beyazlı takım aynı zamanda bu sezon resmi karşılaşmalarda hiç mağlubiyet almadı. Ayrıca Beşiktaş Vodafone Arena'da yine yenilgiyle tanışmayarak kendi stadındaki hiçbir maçtan puansız ayrılmadı.



BU SEZON BİLEKLERİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada sahadan yenik ayrılmadı. Ligde 9 maç oynayan Siyah-Beyazlı takım 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kartal Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Kupa maçında G.Saray'a penaltı atışlarıyla kupayı kaptıran Beşiktaş o maçın uzatma bölümünü 1-1'lik beraberlikle kapatmıştı.



İLK MAÇTA DAHA İYİ OYNAMIŞTIK

Kartal'ın Brezilyalı oyuncusu Rhodolfo, Napoli karşısında ilk maçta daha iyi oynadıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Napoli çok kaliteli bir takım. Aslında iyi defans yaptık ama şanssız bir gol yedik. Şimdi Benfica ile oynayacağımız karşılaşmaya bakacağız. Önümüzdeki maçları mutlaka kazanmalıyız" dedi.



KAVGALI MAÇTA BEŞİKTAŞ YENİLDİ

UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş Genç Takımı, 4. maçında karşılaştığı Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta Napoli'nin kaptanı Granata'nın Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etmesi üzerine kavga çıktı.



TOSİC DE SAKATLANDI

Beşiktaş'ta sakatlıkların önüne bir türlü alınamıyor. Caner Erkin ile başlayan Talisca, Necip ve Aras'la devam eden sakatlık kabusu dün gece Dusko Tosic ile devam etti. 17. dakikada adalesinde çekme yaşayan Tosic, bir süre daha kendisini denedi ama devam edemedi. 23'te yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Bugün MR'ın çekilecek olan Sırp futbolcu Tosic, cezalı olduğu için zaten bu haftaki Trabzon maçında oynamayacaktı.



40 BİNE YAKIN TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar grupta iddialı bir durumda maça çıkan takımlarına büyük bir destek verdi.



JUVENTUS'A DESTEK

Vodafone Arena tribünlerinin tamamı dolarken 40 bine yakın taraftar karşılaşmayı takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi Napoli'yi kızdırmak için Juventus lehine tezahüratta bulundu.



GOL YEMESEYDİK 2'İNCİYİ ATARDIK

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan, Napoli karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "İddiamız devam ediyor. Zor bir takıma karşı böyle oynamamız takımımızın gücünü gösteriyor. Golü korusaydık ikinciyi de atardık. Çünkü rakibimiz açılacaktı" ifadesini kullandı.

