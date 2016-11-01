  1. Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu

Beşiktaş iki hafta önce İtalya’da yendiği Napoli’yi bu kez Vodafone Arena’da konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar, 40 bin taraftarının önünde yine kazanıp ilk iki yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.

Haydi Kartal yine zafere uç!.. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş 4. maçında bu akşam Napoli ile Vodafone Arena'da mücadele ediyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetiyor.




İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Gökhan İnler, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar

NAPOLİ: Reina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Hamsik, Jorginho, Callejon, Gabbiadini, Insigne.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 19:46
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