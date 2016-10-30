Zafer Denizim’in oldu

Cumhuriyetin 93. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 78. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Koşuları, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı.
MÜTHİŞ BİR HEYECAN Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 3 ve daha yukarı yaşlı 14 İngiliz safkan yarıştı. Koşuyu Barış Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Fly By Me" isimli safkan 2.29.83'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Birincilik ikramiyesinin 700 bin lira olarak belirlendiği yarışta, Ayhan Kurşun jokeyliğindeki "Payitaht" 2.29.88'lik derecesiyle ikinci oldu.
İKRAMİYE 1.1 MİLYON Cumhuriyet Koşusu'nu ise Semra Aksu'nun sahibi olduğu ve jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Denizim" isimli at 1.47.80'lik derecesiyle kazandı. Birincilik ikramiyesi 1 milyon 100 bin lira olan ve bin 600 metre çim pistte koşulan yarışta Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Cankardaşler" 1.48.09'luk derecesiyle ikinci, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı "Uluer" ise 1.48.11'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
TRİBÜNDE ÇOK ÖNEMLİ KONUKLAR
Dünkü iki koşuda dereceye girenlere ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç verdi. Bilal Erdoğan da bu iki önemli koşuyu tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yarışlar sonunda Halis Karataş ve Denizim isimli atın sahibi Semra Aksu'ya ödüllerini verdi.
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