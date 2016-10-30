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Ve Galatasaray’da

Galatasaray Yönetimi milli raket ’ı transfer etti

Ve Marsel İlhan Galatasaray’da
G.Saray teniste önemli bir transfere imza attı. Taçspor'la kurduğu tenis şubesine yatırım yapma kararı alan Dursun Özbek yönetimi milli raket Marsel İlhan'ı transfer etti. Milli tenisçi ATP dünya sıralamasında ilk 100'e giren ilk Türk tenisçi unvanına sahip.
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