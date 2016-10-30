  1. Ağlayan genç taraftar bugün Avni Aker’de

Karaman’a üstün

Ersun Yanal Karaman’a üstün
Trabzonspor ile Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinde ve Hikmet Karaman 10. kez karış karşıya gelecekler. Daha önce oynanan 9 maçtan Yanal 6 galibiyet çıkarmayı başardı.

TRABZONSPOR DERBİDE RİZE'Yİ AĞIRLIYOR
Geçen hafta aldığı Galatasaray galibiyeti ile büyük moral bulan Trabzonspor bugün Karadeniz derbisinde Çaykur Rize'yi konuk edecek. Avni Aker'de Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak.
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