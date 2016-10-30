Ersun Yanal Karaman’a üstün

Trabzonspor ile Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinde Ersun Yanal ve Hikmet Karaman 10. kez karış karşıya gelecekler. Daha önce oynanan 9 maçtan Yanal 6 galibiyet çıkarmayı başardı.
TRABZONSPOR DERBİDERİZE'Yİ AĞIRLIYOR Geçen hafta aldığı Galatasaraygalibiyeti ilebüyük moral bulan Trabzonsporbugün Karadenizderbisinde Çaykur Rize'yikonuk edecek. AvniAker'de Halil Umut Meler'inyöneteceği mücadelesaat 16.00'da başlayacak.
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