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Bolu Beyi 90’da güldü

Kırmızı-Beyazlılar, BŞB Gaziantep engelini Santos’un son saniyedeki golüyle aştı

Bolu Beyi 90’da güldü
TFF 1. Lig'de Boluspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 10. dakikada Muhammet Reis'in köşe vuruşunda Ekigho'nun kafa vuruşunda top filelere gitti ve konuk edip 1-0 öne geçti.

ANTEP 10 KİŞİ KALDI
16. dakikada Andre Santos, şık bir plase vuruşla skoru dengeledi. 71. dakikada G.Antep 10 kişi kaldı. 90+4. dakikada yine sahne alan Santos takımına galibiyeti getirdi: 2-1.
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