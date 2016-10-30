Bolu Beyi 90’da güldü

TFF 1. Lig'de Boluspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 10. dakikada Muhammet Reis'in köşe vuruşunda Ekigho'nun kafa vuruşunda top filelere gitti ve konuk edip 1-0 öne geçti.



ANTEP 10 KİŞİ KALDI

16. dakikada Andre Santos, şık bir plase vuruşla skoru dengeledi. 71. dakikada G.Antep 10 kişi kaldı. 90+4. dakikada yine sahne alan Santos takımına galibiyeti getirdi: 2-1.