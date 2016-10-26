Van der Wiel maçı bile seyretmedi

Konya deplasmanına götürülmeyen ve İstanbul'da bırakılan Van der Wiel, Fenerbahçe'nin çok kritik maçı oynadığı sırada Zorlu Center'da görüldü! Fenerbahçe'de beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Hollandalı sağ bekin bu davranışı hoş karşılanmadı. Fenerbahçe savunmasının sağ kanadında hem M.United hem de Konya deplasmanlarında Şener Özbayraklı forma giydi. Şener bazı hatalarına rağmen iyi niyetli ve hırsı futbolu Advocaat'ın dikkatini çekmiş durumda. Bir süre daha formanın Şener'de kalması bekleniyor.