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Serdar Aziz ilk kez

Serdar Aziz ilk kez
G.Saraylı futbolcu Serdar Aziz, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Serdar, A Milli Takım'da sakatlandığı için menisküs ameliyat geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlıktan kurtulan Aziz dün başarılı bir maç çıkardı.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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