Serdar Aziz ilk kez

G.Saraylı futbolcu Serdar Aziz, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Serdar, A Milli Takım'da sakatlandığı için menisküs ameliyat geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlıktan kurtulan Aziz dün başarılı bir maç çıkardı.